Mahindra SUV महागल्या! तुमच्या आवडत्या मॉडेलची किंमत किती ? 

Automobile

10 July, 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

आजपासून Mahindra SUV महाग!

तुमच्या आवडत्या मॉडेलची किंमत कितीने वाढली?

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SUV आणि Commercial Vehicle

Mahindra ने १० जुलै २०२६ पासून SUV आणि Commercial Vehicle च्या किंमती वाढवल्या आहेत. कंपनीने सरासरी 2.7% किंमतवाढ जाहीर केली आहे.

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किंमतवाढ का झाली?

कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किंमती. उत्पादन खर्चात वाढ आणि कमोडिटी कॉस्ट वाढल्याचा परिणाम.

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कोणत्या SUV महागल्या?

Scorpio-N, Scorpio Classic, Thar, Thar Roxx, XUV 3XO

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आणखी कोणत्या मॉडेलवर परिणाम?

XUV 7XO, Bolero, Bolero Neo, BE 6, XEV 9e

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नेमकी किंमत किती वाढली?

कंपनीने प्रत्येक व्हेरिएंटची स्वतंत्र वाढ जाहीर केलेली नाही. मॉडेल आणि व्हेरिएंटनुसार वाढ वेगवेगळी असेल.

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आता SUV घ्यायची का?

जर तुम्ही Mahindra SUV खरेदीचा विचार करत असाल, तर नवीन एक्स-शोरूम किंमत तपासूनच बुकिंग करा.

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खरेदीदारांसाठी महत्त्वाची माहिती

SUV वर सरासरी 2.7%, तर Commercial Vehicle वर 2% पर्यंत किंमतवाढ लागू झाली आहे.

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