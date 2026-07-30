Mahindra आपल्या BE 6 इलेक्ट्रिक SUV मध्ये नवीन Triple-Screen Dashboard देण्याची तयारी करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
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ड्रायव्हरसाठी डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, मध्यभागी इन्फोटेनमेंट आणि समोरच्या प्रवाशासाठी स्वतंत्र स्क्रीन असा तीन स्क्रीनचा सेटअप असू शकतो.
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समोरील प्रवासी स्वतंत्र स्क्रीनवर मनोरंजन, नेव्हिगेशन किंवा इतर वाहनाशी संबंधित माहिती पाहू शकतील.
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सध्याचा फ्युचरिस्टिक कॉकपिट अधिक आधुनिक दिसेल आणि BE 6 चा प्रीमियम अनुभव वाढेल.
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हे अपडेट सुरुवातीला टॉप-एंड व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
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Picture Credit: Pinterest
बॅटरी, मोटर आणि परफॉर्मन्समध्ये मोठा बदल अपेक्षित नसून मुख्य भर इंटिरिअर आणि टेक्नॉलॉजी अपग्रेडवर असू शकतो.
टेक-लव्हर्स, लांब प्रवास करणारे ग्राहक आणि प्रीमियम केबिन अनुभव शोधणाऱ्यांसाठी हे अपडेट आकर्षक ठरू शकते.
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कंपनीने अधिकृत घोषणा केलेली नसली तरी आगामी अपडेटमध्ये हा नवीन डॅशबोर्ड पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
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सर्वात आधुनिक इंटिरिअर आणि अतिरिक्त स्क्रीनचा अनुभव हवा असेल, तर अपडेटेड BE 6 ची वाट पाहणे फायदेशीर ठरू शकते. अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करणे योग्य ठरेल.
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