सर्वात स्वस्त डिझेल कार कोणती आहे?

27 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

भारतात चांगल्या मायलेज आणि लांब पल्ल्यामुळे डिझेल गाड्यांना अधिक पसंती देतात.

ज्यांना जास्त गाडी चालवायला आवडते त्यांच्यासाठी डिझेल वाहने  फायदेशीर ठरतात.

महिंद्रा बोलेरो ही भारतातील सर्वात स्वस्त डिझेल कार आहे.

त्यांची एक्स-शोरुम किंमत ८ लाख ते ९.९ लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे.

यात १.५ लीटरचे एमहॉक ७५ डिझेल इंजिन आहे.

हे इंजिन सुमारे ७५ एचपी शक्ती आणि २१० एनएम टॉर्क निर्माण करते.

ही ७ सीटर एसयूव्ही आहे, जी मोठ्या कुटुंबासाठी उपयुक्त आहे. 

महिंद्रा बोलेरोचे मायलेज १५ ते १६ किमी प्रति लिटर आहे. लांबच्या प्रवासासाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे.

टिकाऊपणा आणि विश्वसनीय कामगिरी हे त्याचे वैशिष्ट्य आहे. 

