दीर्घकाळ Bike बंद ठेवल्यास Battery हळूहळू Discharge होते.
छोट्या अंतरामुळे Battery पूर्ण Charge होत नाही.
Modified Lights, Horn किंवा Charger Battery वर अतिरिक्त ताण टाकतात.
Connection खराब असल्यास योग्य Power Flow होत नाही.
पाणी किंवा ओलावा Battery Performance कमी करू शकतो
साधारण २-४ वर्षांनंतर Battery ची क्षमता कमी होते.
वारंवार Self मारल्याने Battery पटकन Drain होते.
Alternator किंवा Rectifier खराब असल्यास Battery Charge होत नाही
हे Battery पटकन खाली आणू शकते.
वेळेवर Checkup आणि Cleaning न केल्यास Battery Life कमी होते.
Bike ची Battery चांगली ठेवायची असेल तर नियमित Riding आणि वेळेवर Maintenance खूप महत्त्वाचे आहे.
