क्रिस्पी आणि स्वादिष्ट मेथी वडा

Lifestyle

20  February 2026

Author:  नुपूर भगत

सर्वप्रथम मेथी स्वच्छ धुऊन बारीक चिरून घ्या आणि एका भांड्यात काढा.

मेथी चिरा 

Picture Credit: Pinterest

त्यात बेसन, तांदुळाचे पीठ, हळद, लाल तिखट, जिरे, तीळ आणि मीठ घालून एकत्र मिसळा.

मसाले मिसळा 

Picture Credit: Pinterest

आता त्यात हिरवी मिरची-आले पेस्ट आणि एक चमचा गरम तेल घाला. थोडे थोडे पाणी घालत घट्टसर मिश्रण तयार करा.

मिश्रण तयार करा

Picture Credit: Pinterest

कढईत तेल गरम करायला ठेवा. तेल मध्यम आचेवर चांगले तापू द्या.

तेल गरम करा

Picture Credit: Pinterest

वडे बनवा

हाताला थोडे पाणी लावून मिश्रणाचे छोटे गोळे घ्या आणि हलकेच दाबून वड्याचा आकार द्या.

Picture Credit: Pinterest

तयार वडे गरम तेलात सावकाश सोडा आणि मध्यम आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा.

वडे तळा 

Picture Credit: Pinterest

वडे कुरकुरीत झाल्यावर बाहेर काढून टिश्यू पेपरवर ठेवा. गरमागरम मेथी वडे हिरव्या चटणीसोबत सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

कुरकुरीत, मसालेदार आणि प्रोटीनयुक्त Soya 65 बनवा

पुढे वाचा