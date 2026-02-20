सर्वप्रथम मेथी स्वच्छ धुऊन बारीक चिरून घ्या आणि एका भांड्यात काढा.
त्यात बेसन, तांदुळाचे पीठ, हळद, लाल तिखट, जिरे, तीळ आणि मीठ घालून एकत्र मिसळा.
आता त्यात हिरवी मिरची-आले पेस्ट आणि एक चमचा गरम तेल घाला. थोडे थोडे पाणी घालत घट्टसर मिश्रण तयार करा.
कढईत तेल गरम करायला ठेवा. तेल मध्यम आचेवर चांगले तापू द्या.
हाताला थोडे पाणी लावून मिश्रणाचे छोटे गोळे घ्या आणि हलकेच दाबून वड्याचा आकार द्या.
तयार वडे गरम तेलात सावकाश सोडा आणि मध्यम आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा.
वडे कुरकुरीत झाल्यावर बाहेर काढून टिश्यू पेपरवर ठेवा. गरमागरम मेथी वडे हिरव्या चटणीसोबत सर्व्ह करा.
