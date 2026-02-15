एका भांड्यात राजगिरा पीठ घ्या. त्यात थोडे मीठ आणि गरम पाणी घालून मऊसर पण घट्टसर पीठ मळा. झाकून १० मिनिटे बाजूला ठेवा.
उकडलेले बटाटे सोलून कुस्करून घ्या. त्यात शेंगदाण्याचा कूट, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, जिरे, मीठ आणि थोडी साखर घाला.
सारणात लिंबूरस आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून सगळे मिश्रण नीट एकत्र करा.
मळलेल्या पिठाचे छोटे गोळे करा. प्रत्येक गोळा हातावर थापून छोटी पुरी तयार करा.
पुरीच्या मधोमध बटाट्याचे सारण ठेवा. कडा एकत्र करून हलक्या हाताने बंद करा आणि पुन्हा थोडेसे थापा देऊन गोल आकार द्या.
कढईत तूप किंवा शेंगदाणा तेल गरम करा. मध्यम आचेवर कचोरी सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा.
गरमागरम कचोरी दह्यासोबत किंवा उपवासाच्या चटणीसोबत वाढा.
