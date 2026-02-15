उपवासासाठी खास राजगिरा कचोरी; घरच्या घरी सोपी रेसिपी

15 february 2026

Author:  नुपूर भगत

एका भांड्यात राजगिरा पीठ घ्या. त्यात थोडे मीठ आणि गरम पाणी घालून मऊसर पण घट्टसर पीठ मळा. झाकून १० मिनिटे बाजूला ठेवा.

पीठ मळणे

Picture Credit: Pinterest

उकडलेले बटाटे सोलून कुस्करून घ्या. त्यात शेंगदाण्याचा कूट, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, जिरे, मीठ आणि थोडी साखर घाला.

 सारण तयार करणे

Picture Credit: Pinterest

सारणात लिंबूरस आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून सगळे मिश्रण नीट एकत्र करा.

चव वाढवणे

Picture Credit: Pinterest

मळलेल्या पिठाचे छोटे गोळे करा. प्रत्येक गोळा हातावर थापून छोटी पुरी तयार करा.

गोळे बनवणे

Picture Credit: Pinterest

पुरीच्या मधोमध बटाट्याचे सारण ठेवा. कडा एकत्र करून हलक्या हाताने बंद करा आणि पुन्हा थोडेसे थापा देऊन गोल आकार द्या.

सारण भरणे

Picture Credit: Pinterest

कढईत तूप किंवा शेंगदाणा तेल गरम करा. मध्यम आचेवर कचोरी सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा.

कचोरी तळणे

Picture Credit: Pinterest

गरमागरम कचोरी दह्यासोबत किंवा उपवासाच्या चटणीसोबत वाढा.

सर्व्ह करणे

Picture Credit: Pinterest

