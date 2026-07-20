Smart TV खरेदी करण्यापूर्वी हे 8 फीचर्स नक्की तपासा!

Science Technology

20 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

4K रिझोल्यूशन

स्पष्ट, शार्प आणि अधिक तपशीलवार चित्रांसाठी 4K डिस्प्ले असलेला TV निवडा.

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स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम

Google TV असलेला TV निवडल्यास Apps, व्हॉइस सर्च आणि वैयक्तिक कंटेंट सुचवणारा अनुभव मिळतो.

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HDR सपोर्ट

HDR10 किंवा Dolby Vision सपोर्टमुळे चित्रातील रंग अधिक नैसर्गिक आणि उजळ दिसतात.

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120Hz Refresh Rate

स्पोर्ट्स, गेमिंग आणि वेगवान सीन पाहताना स्क्रीन अधिक स्मूथ वाटते.

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Dolby Atmos Audio

वेगळा साउंडबार नसला तरी अधिक प्रभावी आणि स्पष्ट आवाजाचा अनुभव मिळू शकतो.

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Wi-Fi आणि HDMI

ड्युअल-बँड Wi-Fi, Bluetooth आणि किमान 3 HDMI पोर्ट असलेला TV भविष्यासाठी अधिक उपयुक्त ठरतो.

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AI Picture आणि Voice Control

AI आधारित Picture Optimisation, Voice Assistant आणि Screen Casting सारखी फीचर्स दैनंदिन वापर अधिक सोपा करतात.

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Final Verdict

Smart TV खरेदी करताना केवळ स्क्रीनचा आकार पाहू नका. 4K, Google TV, HDR, चांगला साउंड आणि आधुनिक कनेक्टिव्हिटी असलेला TV निवडल्यास अधिक चांगला अनुभव मिळू शकतो.

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