MG ने भारतात आपल्या दोन प्रीमियम इलेक्ट्रिक मॉडेल्सच्या खास Couture Edition चे अनावरण केले.
Picture Credit: MGselect
Cyberster आणि M9 या दोन्ही मॉडेल्सची Couture Edition मर्यादित संख्येत उपलब्ध होणार आहे, त्यामुळे ती कलेक्टर एडिशन ठरू शकते.
Picture Credit: MGselect
या स्पेशल एडिशनमध्ये वेगळे एक्स्टेरियर, प्रीमियम इंटेरियर आणि खास डिझाइन एलिमेंट्स देण्यात आले आहेत.
Picture Credit: MGselect
प्रसिद्ध फॅशन डिझायनर गौरव गुप्ता यांच्या सहकार्याने या Couture Edition ला अनोखी ओळख देण्यात आली आहे.
Picture Credit: MGselect
Cyberster मध्ये आकर्षक लो-स्लंग डिझाइन, दमदार इलेक्ट्रिक परफॉर्मन्स आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा संगम पाहायला मिळतो.
Picture Credit: MGselect
MG M9 मध्ये प्रशस्त केबिन, लक्झरी फीचर्स आणि आरामदायी प्रवासाचा अनुभव देणारे इंटेरियर देण्यात आले आहे.
Picture Credit: MGselect
इच्छुक ग्राहक MG Select डीलरशिपद्वारे या दोन्ही विशेष एडिशन्ससाठी नोंदणी करू शकतात.
Picture Credit: MGselect
अधिकृत किंमत 3 ऑगस्ट रोजी जाहीर होणार असून, मर्यादित युनिट्समुळे या स्पेशल एडिशनकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Picture Credit: MGselect
लक्झरी, एक्सक्लुझिव्हिटी आणि आधुनिक EV तंत्रज्ञानाचा संगम हवा असेल, तर MG Cyberster आणि M9 Couture Edition हे 2026 मधील सर्वात खास लॉन्चपैकी एक ठरू शकतात.
Picture Credit: MGselect