मुलांसाठी रव्यापासून बनवा पौष्टिक आणि चविष्ट स्नॅक्स

Lifestyle

06 August 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

मुलांसाठी स्नॅक्स

मुलांसाठी चव आणि आरोग्य या दोन्ही गोष्टींचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, अनेक मुलांना रोज तेच तेच अन्न खाऊन लवकरच कंटाळा येतो आणि ते पॅकेज केलेल्या स्नॅक्सकडे अधिक आकर्षित होतात.

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रव्यामध्ये कर्बोदके, प्रथिने, लोह, मॅग्नेशियम आणि बी जीवनसत्त्वे यांसारखी अनेक आवश्यक पोषक तत्वे असतात, जी मुलांना ऊर्जा देण्यास मदत करतात. हा नाश्ता आणखी पौष्टिक बनवण्यासाठी त्यात आपल्या आवडीच्या भाज्या देखील घालता येतात.

पोषक तत्व

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रवा, दही आणि थोडे पाणी एकत्र करून मिश्रण तयार करा. त्यात बारीक चिरलेले गाजर, सिमला मिरची, टोमॅटो, कांदे आणि कोथिंबीर घाला. तव्याला थोडे तेल लावून दोन्ही बाजूंनी सोनेरी तपकिरी होईपर्यंत तळा. हे केवळ चविष्टच नाही, तर भाज्यांचे पोषणमूल्यही देते.

रव्यापासून बनवा उत्तपा

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रवा, दही आणि पाणी एकत्र करून थोडा वेळ मुरू द्या. नंतर त्यात किसलेले गाजर, पालक, शिमला मिरची आणि सौम्य मसाले घाला. हे मिश्रण पॅनकेकप्रमाणे तव्यावर पसरवून दोन्ही बाजूंनी तळून घ्या. दही किंवा हिरव्या चटणीसोबत सर्व्ह करा. हा एक हलका आणि पौष्टिक नाश्ता आहे.

रवा व्हेज चीला

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रवा, दही आणि थोडे पाणी एकत्र करून घट्ट मिश्रण तयार करा. त्यात मीठ आणि थोडा बेकिंग सोडा घाला. हे मिश्रण लहान साच्यांमध्ये ओता. त्यावर शिमला मिरची, टोमॅटो, मका आणि थोडे चीज घालून झाका. मंद आचेवर शिजवा आणि सॉससोबत सर्व्ह करा.

रव्यापासून बनवा पिझ्झा

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रवा व्हेज इडली

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रवा दह्यामध्ये मिसळा आणि थोडा वेळ मुरू द्या. नंतर त्यात किसलेले गाजर, वाटाणे, कोथिंबीर आणि थोडे इनो किंवा बेकिंग सोडा घाला. इडलीच्या साच्यात ओता आणि वाफवून घ्या. या मऊ, हलक्या आणि पौष्टिक इडल्या मुलांच्या नाश्त्यासाठी किंवा दुपारच्या जेवणासाठी एक उत्तम पर्याय आहेत

या गोष्टी लक्षात ठेवा

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रव्याचे पदार्थ बनवताना ताज्या आणि स्वच्छ भाज्या वापरा. ​​पदार्थ आरोग्यदायी ठेवण्यासाठी त्यात जास्त तेल, लोणी किंवा चीज घालणे टाळा. तुमच्या मुलाच्या वयाला योग्य असे सौम्य मसाले वापरा. ​​जर तुमच्या मुलाला विशिष्ट घटकांची अॅलर्जी असेल, तर ते घटक टाळा.

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