विशेष प्रसंगांपासून ते रोजच्या जेवणापर्यंत, त्यांना काहीतरी गोड खायला आवडते. मात्र, बाजारात उपलब्ध असलेल्या अनेक गोड पदार्थांमध्ये साखर आणि चरबीचे प्रमाण जास्त असू शकते. अशा वेळी नारळापासून हे पदार्थ बनवा.
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नारळात फायबर, आरोग्यदायी फॅट्स, मॅंगनीज, तांबे, लोह आणि पोटॅशियम यांसारखी अनेक आवश्यक पोषक तत्वे असतात. माफक प्रमाणात नारळाचे सेवन केल्याने ऊर्जा मिळते आणि पचनक्रिया सुधारते.
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एका पॅनमध्ये किसलेला नारळ आणि कंडेन्स्ड मिल्क किंवा थोडा गूळ घालून काही मिनिटे शिजवा. मिश्रण घट्ट झाल्यावर त्यात वेलची पूड घाला, थंड करा आणि लहान लाडू बनवा. हा एक स्वादिष्ट, ऊर्जा देणारा आणि फायबरयुक्त गोड पदार्थ आहे.
Picture Credit: Pinterest
दूध उकळवून घ्या त्यामध्ये किसलेला नारळ घाला आणि काही मिनिटे शिजू द्या. चवीनुसार गूळ किंवा साखर आणि वेलची पूड घाला. तुम्हाला हवे असल्यास वरून कापलेला सुका मेवा पसरवू शकता. ही खीर केवळ स्वादिष्टच नाही, तर अनेक आवश्यक पोषक तत्वे देखील पुरवते.
Picture Credit: Pinterest
किसलेला नारळ, दूध, थोडा गूळ किंवा साखर एकत्र मिसळा आणि मंद आचेवर शिजवा. मिश्रण घट्ट झाल्यावर, ते तेल लावलेल्या ताटावर पसरवून थंड होऊ द्या. घट्ट झाल्यावर त्याला हव्या त्या आकारात कापून घ्या. हा गोड पदार्थ झटपट बनतो आणि चवीलाही स्वादिष्ट लागतो.
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
मिक्सरमध्ये बिया काढलेले खजूर आणि किसलेले खोबरे घालून बारीक करा. या मिश्रणाचे रोल बनवा आणि त्यावर थोडे खोबरे घाला. हा साखरविरहित गोड पदार्थ नैसर्गिक गोडव्यासोबतच फायबर आणि ऊर्जेचा चांगला स्रोत आहे.
Picture Credit: Pinterest
नारळाचे गोड पदार्थ बनवताना, नेहमी ताजा आणि उत्तम प्रतीचा नारळ वापरा. सुका नारळ वापरत असल्यास त्याचा सुगंध आणि ताजेपणा नक्की तपासा. गोड पदार्थांमध्ये अतिरिक्त साखर घालणे टाळा आणि गूळ किंवा खजूर यांसारख्या नैसर्गिक गोड पदार्थांचा वापर करा.