शिळ्या पोळीपासून तयार करा कुरकुरीत स्नॅक्स

Life style

24 July 2026

Author:  हर्षदा जाधव

शिळी पोळी

तुम्ही देखील शिळी पोळी फेकून देता का? 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

हेल्दी स्नॅक्स

शिळ्या पोळीपासून तुम्ही कुरकुरीत आणि हेल्दी स्नॅक्स बनवू शकता. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

लाडू

शिळ्या पोळ्या मिक्सरमध्ये बारीक वाटून त्यामध्ये गरम तूप, बदाम काजू, वेलची पूड घाला आणि गोल लाडू बनवा. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

रोटी पोहे

मोहरी, कढीपत्ता, हिरव्या मिरच्या, पोळीचे तुकडे, शेंगदाणे आणि कांदा वापरून तुम्ही रोटी पोहे बनवू शकता. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

व्हेजी रोटी रॅप 

एका पोळीवर हिरवी चटणी आणि मेयोनीज लावा, मध्यभागी भाज्या ठेवा आणि पोळी गुंडाळा. तव्यावर दोन्ही बाजूंनी बेक करा.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

पोळी त्रिकोणी आकारात कापा आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा. आता चाट मसाला, मिरची पाउडर आणि वापरून नाचोज बनवा. 

रोटी नाचोज

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

पोळीचे लांब तुकडे करून, भाज्या, सोया सॉस, विनेगर आणि टोमॅटो सॉस वापरून तुम्ही नूडल्स बनवू शकता.

रोटी नूडल्स

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

भाज्या, पिज्जा सॉस किंवा टोमॅटो केचप वापरून शिळ्या पोळीपासून पिझ्झा बनवू शकता.

रोटी पिझ्झा

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

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