फाटलेल्या दुधापासून कोणते पदार्थ बनवायचे, जाणून घ्या

15  February 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

दूध हे पोषक तत्वांचा खजिना आहे. यामध्ये कॅल्शिअमचे प्रमाण जास्त असते. याव्यक्तिरिक्त विटामीन डी, बी1, पोटॅशिअम आणि प्रथिने अनेक घटक आढळतात. जे शरीराला अनेक फायदे देते

दूधातील पोषक तत्व

Picture Credit: Pinterest

दूध उकळणे हे एखाद्या आव्हानापेक्षा कमी नाही. दूध फाटल्यावर पनीर बनवले जाते. फाटलेल्या दुधापासून बनवा हे पदार्थ

फाटलेले दूध 

Picture Credit: Pinterest

दूध फाटल्यानंतर बाहेर पडणाऱ्या हलक्या हिरव्या द्रवाला मठ्ठा म्हणतात. तुम्ही ते गाळून त्यात थोडे मीठ, भाजलेले आले किंवा पुदिना घालून पिऊ शकता. हे पचनसंस्थेसाठी खूप फायदेशीर मानले जाते.

मठ्ठा बनवून प्या

Picture Credit: Pinterest

कढीमध्ये दह्याचे पाणी घातल्याने चवीला थोडासा आंबटपणा आणि खोली येते. डाळ किंवा बेसनाच्या कढीपत्त्यामध्ये वापरल्यास ते विशेषतः छान लागते.

कढी बनवा

Picture Credit: Pinterest

पीठ बनवण्यासाठी वापरा

पकोडे, चिल्ला किंवा कचोरी बनवण्यासाठी बेसन किंवा पीठ मळताना पाण्याऐवजी फाटलेल्या दुधाचा वापर करा. यामुळे पदार्थ मऊ होतात.

Picture Credit: Pinterest

जास्त दूध फाटलेले नसेल आणि चेन्ना स्वच्छ असेल तर त्यापासून लाडू, रसगुल्ला किंवा चेन्ना मिठाई बनवता येतात. फाटलेले दही सुती कापडात पिळून घ्या आणि ते वापरा.

गोड पदार्थ बनवणे

Picture Credit: Pinterest

फाटलेले दूध त्वचा आणि केसांसाठी फायदेशीर आहे. हे बेसन आणि मुलतानी मातीमध्ये मिसळून फेस पॅक तयार करा किंवा केस धुण्यापूर्वी ते टाळूवर लावा. यामुळे केस मऊ होतात आणि त्वचा चमकते.

चेहरा आणि केसांसाठी उपयोगी

Picture Credit: Pinterest

