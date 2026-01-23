हिवाळ्यामध्ये केस खराब होऊ शकतात. कोरडी, केस गळती आणि कोंडा होणे. अशा वेळी घरामध्ये बनवा नैसर्गिक तेल
घरामध्ये तयार केलेले तेल केस हेल्दी ठेवण्यास मदत करते आणि याचे कोणतेही दुष्परिणाम होत नाही. जाणून घ्या घरगुती तेल कसे बनवायचे
मेथीचे दाणे रात्रभर पाण्यात भिजवून घ्या. नंतर ते बदामाच्या तेलात मिक्स करा. मेथीमध्ये प्रथिने आणि आयरन असते. जे केस मजबूत ठेवून केस गळती थांबते.
सर्वांत पहिले आवळ्याची पावडर तयार करून घ्या. ही पावडर ऑलिव्ह ऑइल मिसळून घ्या. आवळ्यामध्ये विटामिन सी चे प्रमाण असते. जे केस काळी आणि चमकदार ठेवतात.
केस मजबूत करण्यासाठी कापूर आणि एरंडेल तेल फायदेशीर आहे. यासाठी कापूर, एरंडेल आणि ऑलिव्ह ऑइल गरम करून केसांना लावा.
केस वाढण्यासाठी कांदा आणि नारळाच्या तेलाचा वापर करावा. हे तयार करण्यासाठी एका पॅनमध्ये नारळाचे तेल घ्या आणि त्यात कांदा टाकून शिजवा. थंड झाल्यावर केसांवर लावा
नारळाच्या तेलामध्ये दोन थेंब ट्रीट्री तेल टाका. कढीपत्त्याची पाने सुकवून गॅसवर भाजवून घ्या. ते गाळून बाटलीत भरा. हे कोंडा कमी करण्यासोबतच चमकदार बनवते