ज्यावेळी शरीरातील आयरनचे प्रमाण कमी असल्यास यावेळी चुकंदर असते. हे पोषणासाठी फायदेशीर ठरते.
वास्तविकता भोपळ्याच्या बिया आयरनच्या बाबतीत बीट खूप फायदेशीर मानले जाते. भोपळ्याच्या बिया लोहाच्या बाबतीत बीटपेक्षा खूप पुढे आहेत.
हे लोहाचे एक शक्तिशाली द्रावण आहे. प्रति १०० ग्रॅम कट्टूच्या बियांमध्ये सुमारे ८.८ मिलीग्राम ते ९ मिलीग्राम लोह असते.
ते तुमच्या दैनंदिन गरजांचा एक मोठा भाग सहजपणे पूर्ण करू शकते.
रक्त वाढीसाठी बीट ओळखले जाते. मात्र यामध्ये आयरनची मात्रा प्रति 100 ग्रॅमपेक्षा केवळ 0.8 मिलिग्रॅमच्या आसपास असते
कट्टूच्या बियांमध्ये नॉन-हीम लोहाचे प्रमाण असते. तसेच यामध्ये विटामिन सी देखील असते. तुम्ही या बियांसोबत लिंबू पाणी पिल्यास खूप फायदा होतो.
बीट आणि भोपळ्याच्या बिया खाताना मर्यादित प्रमाणात खावे अन्यथा आरोग्य बिघडण्याची शक्यता असते