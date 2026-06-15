लॅपटॉप वापरताय? या ट्रिक्स जाणून घ्या

Science Technology

15 June 2026

Author:  हर्षदा जाधव

वेगवेगळे प्रोफाईल

ब्राऊझरमध्ये वेगवेगळे प्रोफाईल बनवून काम आणि पर्सनल अकाऊंट वेगळे ठेऊ शकता. 

Picture Credit:  pinterest

बुकमार्क करा

महत्त्वाचे टॅब्स, लॉगिन बुकमार्क करू शकता, यामुळे गरज पडल्यास शोधणं सोपं होईल.

Picture Credit:  pinterest

वर्च्युअल डेस्कटॉप

वेगवेगळ्या कामांसाठी वेगवेगळे वर्च्युअल डेस्कटॉप बनवू शकता. 

Picture Credit:  pinterest

स्नॅप विंडो फीचरच्या मदतीने दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त अ‍ॅप्स स्क्रीनवर एकत्र चालवू शकता.

स्नॅप विंडो फीचर

Picture Credit:  pinterest

ज्या अ‍ॅप्सचा सर्वात जास्त वापर करता, असे अ‍ॅप्स टास्कबारमध्ये पिन करू शकता. 

टास्कबार वापरा

Picture Credit:  pinterest

अ‍ॅप्समध्ये लवकर स्विच करण्यासाठी Alt+Tab शॉर्टकट वापरू शकता.

शॉर्टकट की

Picture Credit:  pinterest

क्लिपबोर्ड हिस्ट्रीमध्ये कॉपी केलेला कंटेट सेव्ह राहतो. 

क्लिपबोर्ड हिस्ट्री

Picture Credit:  pinterest

काम करताना फोकस मोड ऑन केल्यास नोटिफिकेशन्समुळे लक्ष विचलित होत नाही. 

फोकस मोड

Picture Credit:  pinterest

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