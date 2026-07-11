कार पूर्णपणे प्लॅटफॉर्मवर आणि चिन्हांकित रेषांच्या आत उभी आहे याची खात्री करा.
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कार पार्क केल्यानंतर हँडब्रेक लावा आणि ऑटोमॅटिक कार असल्यास गिअर 'P' मोडमध्ये ठेवा.
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प्लॅटफॉर्म वर किंवा खाली जाण्यापूर्वी सर्व प्रवासी कारमधून उतरले आहेत याची खात्री करा.
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प्रत्येक Hydraulic Parking System ची ठराविक वजन क्षमता असते. त्यापेक्षा जड वाहन पार्क करू नका.
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प्लॅटफॉर्म चालू असताना त्यावर चढू नका किंवा खाली उभे राहू नका.
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ऑपरेटर किंवा डिस्प्लेवरील सूचना पूर्ण झाल्यानंतरच वाहन आत किंवा बाहेर घ्या.
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असामान्य आवाज, तेल गळती किंवा प्लॅटफॉर्म नीट काम करत नसेल तर पार्किंग वापरण्याऐवजी व्यवस्थापनाला कळवा.
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Hydraulic Parking सुरक्षित असते, पण योग्य पद्धतीने वापर करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. थोडी काळजी घेतल्यास वाहन आणि प्रवासी दोघेही सुरक्षित राहू शकतात.
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