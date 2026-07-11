पावसाचे पाणी किंवा ओलावा स्पार्क प्लगपर्यंत पोहोचल्यास इंजिनला योग्य स्पार्क मिळत नाही आणि बाईक स्टार्ट होण्यात अडचण येऊ शकते.
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आधीच बॅटरीची स्थिती कमकुवत असेल तर पावसाळ्यात स्टार्टिंगची समस्या अधिक जाणवू शकते.
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इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किंवा वायरिंगमध्ये ओलावा गेल्यास इग्निशन सिस्टीमवर परिणाम होऊ शकतो.
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एअर फिल्टरमध्ये पाणी किंवा जास्त ओलावा गेल्यास इंजिनला पुरेशी हवा मिळत नाही आणि स्टार्टिंगमध्ये अडथळा येऊ शकतो.
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काही आधुनिक बाइक्समध्ये साइड स्टँड सेन्सर असतो. त्यामध्ये ओलावा किंवा बिघाड झाल्यास बाईक स्टार्ट होऊ शकत नाही.
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टाकीत पाणी जाणे किंवा इंधन पुरवठ्यात अडथळा निर्माण झाल्यास इंजिन सुरू होण्यात अडचण येऊ शकते.
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फ्यूज उडणे किंवा सेल्फ मोटरमध्ये बिघाड झाल्यासही बाईक स्टार्ट होणार नाही.
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बाईक वारंवार स्टार्ट करण्याचा प्रयत्न करू नका. प्रथम ओलावा आहे का ते तपासा. समस्या कायम राहिल्यास अधिकृत सर्व्हिस सेंटर किंवा प्रशिक्षित मेकॅनिकची मदत घ्या.
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