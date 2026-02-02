तुझ्या एका नजरेत घायाळ झाले चाहते, सई...

02 February 2026

Author:  सायली ससाणे

सई ही नेहमीच चर्चेत असलेली अभिनेत्री आहे.

सई ताम्हणकर

अशातच आता सईने सोशल मीडियावर काही फोटो शेअर केले आहेत, ज्याला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. 

फोटो 

अभिनेत्रीने शेअर केलेल्या फोटोमध्ये लेदरचा मोठा गाऊन घातला आहे, जो तिचा लूक परिपूर्ण करत आहे.

स्टायलिंग

सईने फोटोमध्ये साधा आणि रेखीव मेकअप केला आहे.ज्यामध्ये न्यूड लिपस्टिक आणि आयशॅडोचा समावेश आहे.

मेकअप

तसेच सईने या सुंदर गाऊनवर छोटे हिऱ्यांचे इरिंग परिधान केले आहेत. जे त्या गाऊनवर खुप सुंदर दिसत आहेत.

ज्वेलरी 

अभिनेत्रीने या गाऊनवर सुंदर केसांचा अंबाडा बांधला आहे, ज्यामुळे तिचा लूक आणखी बोल्ड दिसत आहे. 

हेअरस्टाईल 

सईने वेगवेगळ्या पोज देऊन स्वतःचे फोटो शूट केले आहे. आणि तिच्या फोटोला चाहते कंमेंट करत आहेत. 

फोटो शूट

सईच्या प्रत्येक फोटोला चाहत्यांचा प्रतिसाद मिळत आहे. आणि लोक भरभरून कंमेंट करत आहेत.

चाहत्यांची प्रतिक्रिया

सई तू सौंदर्याचं Red Carpet चं जणू… 

