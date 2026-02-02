तुझ्या एका नजरेत घायाळ झाले चाहते, सई...

सई ही नेहमीच चर्चेत असलेली अभिनेत्री आहे.
Picture Credit: Pinterest
अशातच आता सईने सोशल मीडियावर काही फोटो शेअर केले आहेत, ज्याला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
Picture Credit: Instagram
अभिनेत्रीने शेअर केलेल्या फोटोमध्ये लेदरचा मोठा गाऊन घातला आहे, जो तिचा लूक परिपूर्ण करत आहे.
Picture Credit: Instagram
सईने फोटोमध्ये साधा आणि रेखीव मेकअप केला आहे.ज्यामध्ये न्यूड लिपस्टिक आणि आयशॅडोचा समावेश आहे.
Picture Credit: Instagram
तसेच सईने या सुंदर गाऊनवर छोटे हिऱ्यांचे इरिंग परिधान केले आहेत. जे त्या गाऊनवर खुप सुंदर दिसत आहेत.
Picture Credit: Instagram
अभिनेत्रीने या गाऊनवर सुंदर केसांचा अंबाडा बांधला आहे, ज्यामुळे तिचा लूक आणखी बोल्ड दिसत आहे.
Picture Credit: Instagram
सईने वेगवेगळ्या पोज देऊन स्वतःचे फोटो शूट केले आहे. आणि तिच्या फोटोला चाहते कंमेंट करत आहेत.
Picture Credit: Instagram
सईच्या प्रत्येक फोटोला चाहत्यांचा प्रतिसाद मिळत आहे. आणि लोक भरभरून कंमेंट करत आहेत.
Picture Credit: Instagram