Skoda Slavia Monte Carlo आता आणखी स्टायलिश; फक्त 200 युनिट्स उपलब्ध

Automobile

21 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

फक्त 200 कार

Skoda ने ही खास Monte Carlo Edition केवळ 200 युनिट्समध्ये आणली आहे. त्यामुळे ही आवृत्ती अधिक एक्सक्लुझिव्ह ठरणार आहे.

Picture Credit: SKODA

दोन नवीन रंग

या एडिशनमध्ये Steel Grey आणि Shimla Green हे आकर्षक ड्युअल-टोन रंग देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे कारचा स्पोर्टी लूक अधिक खुलतो.

Picture Credit: SKODA

प्रीमियम केबिन

आत ब्लॅक-रेड थीम, स्पोर्टी सीट्स, रेड स्टिचिंग आणि प्रीमियम फिनिशमुळे केबिनला खास स्पोर्टी टच मिळतो.

Picture Credit: SKODA

इंजिन तेच दमदार

1.0-लिटर TSI आणि 1.5-लिटर TSI पेट्रोल इंजिनचे पर्याय कायम ठेवण्यात आले असून, परफॉर्मन्समध्ये कोणताही बदल नाही.

Picture Credit: SKODA

फीचर्सची रेलचेल

डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, मोठी टचस्क्रीन, सनरूफ, व्हेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस Android Auto आणि Apple CarPlay यांसारखे आधुनिक फीचर्स मिळतात.

Picture Credit: SKODA

किंमत बदलली नाही

नवीन रंगांची भर पडली असली तरी या लिमिटेड एडिशनच्या किंमतीत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.

Picture Credit: SKODA

खरेदीसाठी योग्य पर्याय?

युनिक लूक, मर्यादित उपलब्धता आणि प्रीमियम फीचर्समुळे ही Monte Carlo Edition स्टायलिश सेडान पसंत करणाऱ्यांसाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकते.

Picture Credit: SKODA

Guerrilla 450 vs Triumph Speed 400: ₹3 लाखांत कोणती बाइक ठरते बेस्ट?

पुढे वाचा