Maruti Brezza आणि Tata Nexon या दोन्ही SUV भारतीय ग्राहकांच्या पसंतीच्या आहेत. किंमत, फीचर्स आणि परफॉर्मन्समध्ये कोण सरस आहे, ते जाणून घ्या.
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Brezza साध्या आणि प्रीमियम लूकसह येते, तर Nexon चे स्पोर्टी डिझाइन आणि LED लाइटिंग तिला अधिक आकर्षक बनवतात.
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Brezza मध्ये 1.5-लिटर पेट्रोल इंजिन मिळते. Nexon मध्ये टर्बो-पेट्रोल आणि डिझेलचे पर्याय उपलब्ध असल्याने पॉवरच्या बाबतीत ती अधिक दमदार ठरते.
Picture Credit: marutisuzuki
दैनंदिन वापरासाठी Brezza उत्तम मायलेज देते. Nexon देखील चांगली कामगिरी करते, मात्र इंजिन पर्यायानुसार मायलेज बदलू शकते.
Picture Credit: marutisuzuki
Nexon मजबूत बॉडी आणि उत्कृष्ट क्रॅश-सेफ्टीसाठी ओळखली जाते. Brezza मध्येही 6 एअरबॅग्स, ESP आणि इतर आवश्यक सुरक्षा फीचर्स मिळतात.
Picture Credit: pinterest
फॅमिली वापरासाठी दोन्ही SUV आरामदायी आहेत. Brezza ची सीटिंग पोझिशन सोपी वाटते, तर Nexon प्रीमियम केबिन अनुभव देते.
Picture Credit: marutisuzuki
कमी देखभाल खर्च, विश्वासार्हता आणि चांगला रीसेल व्हॅल्यू हवा असेल तर Brezza फायदेशीर ठरते. अधिक पॉवर आणि फीचर्ससाठी Nexon चांगला पर्याय आहे.
Picture Credit: pinterest
विश्वासार्हता, मायलेज आणि कमी मेंटेनन्सला प्राधान्य असेल तर Maruti Brezza निवडा. दमदार परफॉर्मन्स, आधुनिक फीचर्स आणि मजबूत सेफ्टी हवी असेल तर Tata Nexon अधिक योग्य ठरेल.
Picture Credit: pinterest