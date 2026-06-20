मे महिन्यात मारुतीने केवळ एवढीच घोषणा केली होती की, त्यांची वाहने ३० हजार पर्यंत महाग होतील. मात्र, आता कंपनीने नवीन किमती जाहीर केल्या आहेत.
Picture Credit: Pinterest
वाढीव दर १४ जूनपासून लागू झाले आहेत. कंपनीने आपल्या इलेक्ट्रिक कारच्या दरात सर्वाधिक वाढ केली आहे. या कार ३० हजार रुपयांनी महाग पडतील.
Picture Credit: Pinterest
मारुती सुझुकी ई विटाराबद्दल बोलत आहोत. या कारच्या किमतीत ० हजार पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ व्हेरियंटनुसार वेगवेगळी आहे.
Picture Credit: Pinterest
कारच्या बेस व्हेरिएंटची एक्स शोरुम किंमत अजूनही १५.९९ लाख आहे. तर BaaS ची किंमत १०.९९ लाख आणि .९९ प्रति किमी पासून सुरु होते.
Picture Credit: Pinterest
कारच्या मिड-स्पेक व्हेरएंटमध्ये सर्वात मोठी वाढ दिसून आली आहे. ई-विटाराच्या झेटा व्हेरिएंटच किंमत १७.४९ लाखांवरुन १७.७९ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
Picture Credit: Pinterest
टॉप-स्पेक अल्फा व्हेरिएंटबद्दल बोलायचे झाल्यास, ड्युअल-टोन मॉडेलची किंमत २०.०१ लाखांनी वाढून २०.२१ लाख झाली आहे.
\Picture Credit: Pinterest
बेस व्हेरिएंटमध्ये ४९kWh बॅटरी आहे. तर मिड - आणि हायर-स्पेक व्हेरिएंटमध्ये ६१ kWh बॅटरी मिळते. यात सिंगल स्पीड इलेक्ट्रिक 2WD ट्रान्समिशन आहे.
Picture Credit: Pinterest
बेस व्हेरिएंटची दावा केलेली रेंज ४४० किमी आहे, तर अल्फा आणि झेटा व्हेरिएंट एका चार्जवर ५४३ किमी पर्यंत धावू शकतात.
Picture Credit: Pinterest
बाईकला ‘पल्सर’ हे नाव का दिले?