Maruti Suzuki च्या या 7 सीटर कारला देशभरात मोठी मागणी

Auto

07 February 2026

Author: वेद बर्वे

या फॅमिली फ्रेंडली कारची किंमतही आहे स्वस्त

फॅमिलीसाठी परफेक्ट

Picture Credit: Pinterest

ही आहे मारुती सुझुकीची 'इको' कार नवीन वर्षात सर्वाधिक विक्री

Maruti Ecco

Picture Credit: Pinterest

जानेवारी 2026 मध्ये तब्बल 11,914  इको कारची विक्री

ग्राहकांची पसंती

Picture Credit: Pinterest

जाणून घेऊया, या गाडीचे खास फिचर्स आणि त्याची किंमत

न्यू मारुती इको

Picture Credit: Pinterest

K सिरीज- 1.2 लिटरचे इंजिन, पेट्रोल वेरिअंटमध्ये 80.76 PS पॉवर आणि 104.5 चा पीक टॉर्क जनरेट

इंजिन

Picture Credit: Pinterest

CNG वेरिअंटमध्ये 71.65 PS पॉवर 95 Nm टॉर्क जनरेट

CNG

Picture Credit: Pinterest

रिव्हर्स पार्किंग सेन्सर्स, चाईल्ड लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, 6 एअर बॅग्ज

सेफ्टी फिचर्स

Picture Credit: Pinterest

5 सीटर, 7 सीटर, कार्गो, टूर कार आणि अँब्युलन्स बॉडी स्टाईल वेरिअंट

4 वेरिअंट

Picture Credit: Pinterest

इको बेसिक मॉडेलची किंमत  5.18 लाखांपासून सुरू होते

किंमत

Picture Credit: Pinterest

सर्वात जास्त माइलेज देणाऱ्या टॉप 10 CNG कार

पुढे वाचा