सध्या पेट्रोलचे वाढलेले दर आणि सतत मायलेजची चिंता असे असून देखील काही गाड्यांची तुफान विक्री झाली.
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चला तर जाणून घेऊया सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या टॉप ५ हायब्रीड गाड्यांची यादी.
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जून महिन्यात इनव्हिक्टोच्या एकूण ३४९ युनिट्सची विक्री झाली. जी मे महिन्यात ३०१ झाली होती. युनिट्सच्या तुलनेत १६% वाढ आहे. ही ७ सीटर कार २३.१४ किमी/लीटरचे मायलेज देते.
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जून महिन्यात व्हिक्टरच्या एकूण ५१५ युनिट्सची विक्री झाली. जी मे महिन्यात विकल्या गेलेल्टा २६९ युनिट्सच्या तुलनेत ९१.४% वाढ झाली. ही कार २८.६५ किमी/लीटर मायलेज देते.
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ग्रँड व्हिटाराच्या एकूण ७२३ युनिट्सची विक्री झाली. जी मे महिन्यात विकल्या गेलेल्या ५९४ युनिट्सच्या तुलनेत २१.७% वाढ आहे. याचा हायब्रीड व्हेरिएंट २७.९७ किमी/लीटरचे मायलेज देतो.
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जूनमध्ये एकूण २,७०२ युनिट्सची विक्री झाली, जी मे महिन्यात विकल्या गेलेल्या ४,२४० युनिट्सच्या तुलनेत ३६.३% घट आहे. ही हायब्रीड कार २३.२४ किमी/लीटरचे मायलेज देते.
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हायरायडरचे एकूण ३,५५० युनिट्स विकले गेले, जे मे महिन्यात विकल्या गेलेल्या ३,१२३ युनिट्सपेक्षा १३.७% नी जास्त आहे. ही हायब्रीड कार २८ किमी/लीटरचे मायलेज देते.
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