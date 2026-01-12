Maruti Suzuki ची  ही कार देते  30 KM मायलेज

भारतीय ऑटो मार्केटमध्ये अनेक ऑटो कंपन्या आहेत.
Picture Credit: Pinterest
अशीच एक आघाडीची ऑटो कंपनी म्हणजे Maruti Suzuki.
कंपनी नेहमीच मायलेज कार ऑफर करण्यावर भर देत असते.
मारुती सुझुकी बलेनो ही कंपनीची लोकप्रिय मायलेज कार.
याचे पेट्रोल मॅन्युअल व्हेरिएंट सुमारे 22.35 kmpl, AMT व्हेरिएंट 22.94 kmpl तर CNG वेरिएंट 30.61 kmpl पर्यंत मायलेज देते.
डिसेंबर 2025 मध्ये 22,108 युनिट्स विकत ही कार त्या महिन्यातील बेस्ट सेलिंग कार ठरली.
परवडणारी किंमत, प्रीमियम डिझाइन आणि उत्कृष्ट मायलेजमुळे ही कार लोकप्रिय ठरतेय.