मारुती सुझुकीने स्वस्त हॅचबॅकपैकी एक असलेल्या आणि आता उत्पादन बंद करण्यात आलेल्या इग्निसबाबत घोषणा केली.
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कंपनीने हॅचबॅकची विक्री बंद केली असून, पार्किंग सेन्सर्समध्ये तांत्रिक समस्या निर्माण झाली आहे.
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कंपनीने काही बाधित गाड्या परत मागवल्या आहेत. गाड्या दुरुस्त करण्यासाठी रिकॉल जारी केले आहे.
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या समस्येमुळे किती युनिट्स परत मागवले आहेत आणि त्यांचे उत्पादन केव्हा झाले होते, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
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मिडिया रिपोर्ट्सनुसार, या रिकॉलची माहिती कंपनीच्या अधिकृत डीलरने जारी केलेल्या अहवालातून समोर आली आहे.
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कंट्रोलर असेंब्ली आणि पार्क सेन्सर नावाच्या एका भागात काही तांत्रिक बिघाड असू शकतो.
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काही वाहनांमध्ये रिव्हर्स पार्किंग अलार्म योग्यरित्या कार्य करु शकत नाही. अशावेळी अलर्टवर परिणाम होऊ शकतो.
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या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी मारुती सुझुकी परत मागवलेल्या वाहनांच्या मालकांशी वैयक्तिकरित्या संपर्क साधेल. ईमेल, कॉल किंवा टेक्स्ट मेसेज केला जाईल.
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रिकॉलसाठी ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. कंपनी सदोष भाग पूर्णपणे बदलून देईल.
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अपॉइंटमेंट बुक करण्यासाठी आणि अधिक माहित मिळवण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या जवळच्या सेवा केंद्राशी संपर्क साधावा.
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