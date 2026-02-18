EV कारच्या मार्केटमध्ये 'या' कारचा बोलबाला
जबरदस्त फिचर्ससह लाँच झाली Maruti Suzuki eVITARA
Picture Credit: Pinterest
या कारचे वैशिष्ट्य म्हणजे यात BaaS (Battery-as-a-Service) मॉडेल आहे, ज्यामुळे बॅटरी भाड्याने घेऊन खर्च वाचवता येतो
Picture Credit: Pinterest
यामध्ये 9kWh आणि 61kWh असे दोन बॅटरी पर्याय, ज्यामुळे 500 km+ रेंज मिळण्याची शक्यता
49 kWh व्हेरिएंटमध्ये 144 PS पॉवर, तर 61 kWh व्हेरिएंट 174 PS पर्यंत पॉवर मिळू शकते
सॉलिड SUV पॅनल बॉडी, क्लीनेड EV ग्रिल, LED DRLs आणि 18 इंचाचे अलॉय व्हील्स
ड्युअल डिजिटल डिस्प्ले इन्फोटेनमेंट सिस्टीम, वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay, पॅनोरामिक सनरूफ
7 एअरबॅग्स, Level-2 ADAS, 360° कॅमेरा, इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण, TPMS
बेस व्हेरिअंटची अंदाजे किंमत 10.99 लाख रुपये, बॅटरीचे स्वतंत्र चार्जेस