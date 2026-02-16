1 लीटरमध्ये सर्वाधिक मायलेज देणाऱ्या लोकप्रिय कार
भारतीय ग्राहकांची पसंती असलेल्या या कारची गेल्या वर्षात झाली सर्वाधिक विक्री
मायलेज: सुमारे 26–28 kmpl हलकी व किफायतशीर हॅचबॅक; कमी मेंटेनन्स, चांगली इंधन बचत
Picture Credit: Pinterest
मायलेज: सुमारे 24–28 kmpl प्रशस्त केबिन, कुटुंबासाठी लोकप्रिय, बजेट कार
मायलेज: सुमारे 24–27 kmpl एंट्री-लेव्हल सेगमेंटमध्ये सर्वाधिक विक्री; कमी किंमत
मायलेज: सुमारे 22–28 kmpl प्रीमियम हॅचबॅक; आरामदायी फीचर्स आणि विश्वासार्ह परफॉर्मन्स
मायलेज: सुमारे 26–27 kmpl हायब्रिड तंत्रज्ञानामुळे जास्त मायलेज; सेडान सेगमेंटमध्ये इंधन बचतीचा पर्याय
प्रत्यक्षात ड्रायव्हिंग स्टाइल व रस्त्यांच्या स्थितीनुसार मायलेज बदलू शकते