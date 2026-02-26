एक अशी इलेक्ट्रिक कार जी देते तब्बल 792 KM ची रेंज!

Automobile

26 February 2026

Author:  मयुर नवले

भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांना मिळतेय चांगली मागणी. 

इलेक्ट्रिक कार 

Picture Credit: Pinterest

यातही अनेक ऑटो कंपन्या दमदार रेंज देणाऱ्या इलेक्ट्रिक कार ऑफर करतात.

दमदार रेंज 

नुकतेच मर्सिडीजने त्यांची नवीन इलेक्ट्रिक कार भारतात सादर  केली आहे.

मर्सिडीजची नवीन कार  

नुकतेच भारतात मर्सिडीजने त्यांची नवीन इलेक्ट्रिक सेडान CLA सादर केली आहे. 

CLA इलेक्ट्रिक सेडान

येत्या 10 मार्च 2026 पासून या कारची प्री-बुकिंग सुरू होईल आणि ती एप्रिलमध्ये अधिकृतपणे लाँच केली जाईल.

कधी होणार लाँच? 

या कारची किंमत 55 लाख ते 60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) दरम्यान असण्याची अपेक्षा आहे. 

किंमत

कंपनीच्या दाव्यानुसार, ही कार एकदा पूर्ण चार्ज केल्यानंतर तब्बल 792 किलोमीटरपर्यंत धावू शकते.

792 किमीची रेंज

कोणती Royal Enfield Classic 350 आहे स्वस्त?

पुढे वाचा