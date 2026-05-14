ChatGPT हे OpenAI चं AI Tool आहे. जे writing, coding, research आणि productivity साठी खूप लोकप्रिय आहे.
Meta AI हे Meta कंपनीचं AI आहे. जे WhatsApp, Instagram आणि Facebook मध्ये थेट वापरता येतं.
Complex questions, writing आणि coding मध्ये ChatGPT अधिक advanced मानलं जातं.
Meta AI पूर्णपणे free आणि WhatsApp मध्ये सहज उपलब्ध असल्यामुळे casual users साठी खूप convenient आहे.
Images, content ideas आणि detailed writing मध्ये ChatGPT ला edge मिळतो
Meta AI थेट Instagram, Facebook आणि WhatsApp मध्ये काम करतं. त्यामुळे quick replies आणि social tasks सोपे होतात.
Meta ने 2026 मध्ये “Incognito Chat” feature आणलं आहे. ज्यामुळे chats अधिक private राहतील असा दावा आहे.
Reddit वर अनेक users म्हणतात की ChatGPT professional work साठी best आहे. तर Meta AI quick daily use साठी useful आहे.
