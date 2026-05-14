WhatsApp मधला Meta AI vs ChatGPT जाणून घ्या फरक

Science Technology

14 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

ChatGPT म्हणजे काय?

ChatGPT हे OpenAI चं AI Tool आहे. जे writing, coding, research आणि productivity साठी खूप लोकप्रिय आहे.

Meta AI म्हणजे काय?

Meta AI हे Meta कंपनीचं AI आहे. जे WhatsApp, Instagram आणि Facebook मध्ये थेट वापरता येतं.

कोण Smart Answers देतं?

Complex questions, writing आणि coding मध्ये ChatGPT अधिक advanced मानलं जातं.

Free वापरात कोण भारी?

Meta AI पूर्णपणे free आणि WhatsApp मध्ये सहज उपलब्ध असल्यामुळे casual users साठी खूप convenient आहे.

Images, content ideas आणि detailed writing मध्ये ChatGPT ला edge मिळतो

Creativity मध्ये कोण पुढे?

Meta AI थेट Instagram, Facebook आणि WhatsApp मध्ये काम करतं. त्यामुळे quick replies आणि social tasks सोपे होतात.

सोशल मीडिया Integration

Meta ने 2026 मध्ये “Incognito Chat” feature आणलं आहे. ज्यामुळे chats अधिक private राहतील असा दावा आहे.

Privacy कोण जास्त देतं?

Reddit वर अनेक users म्हणतात की ChatGPT professional work साठी best आहे. तर Meta AI quick daily use साठी useful आहे.

लोक काय म्हणतात?

