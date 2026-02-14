जबरदस्त लुक, स्मार्ट फीचर्स, सॉलीड पॉवर व अपडेटेड सेफ्टी
Picture Credit: Pinterest
ही आहे MG MAJESTOR एसयुव्ही पाहुया या कारचे सॉलिड फिचर्स
2.0 लीटर ट्विन टर्बो डीझेल इंजिन, 8 स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, मोजेक मॅट्रिक्स कॉम्बिनेशन ग्रिल, अपराइट बोनेट
ड्रॅगन आईज लाईट्स, स्प्लिट हेडलँप्स, कनेक्टेड एलईडी टॅललँम्प, 19 इंचाचे अलॉय व्हील्स
ब्लॅक थीमसह लेदर ट्रिम्स, एक स्लीक सेंटर कंसोल, ड्रायव्हरसाठी मसाज फंक्शनसह सीट
12.3 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, दोन वायरलेस चार्जर सेटअप, अँड्रॉइड व ॲपल कारप्ले सपोर्ट, 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टीम
ब्लॅक ऐश, ब्लॅक मेटल, पर्ल व्हाईट आणि काँक्रीट ग्रे- 4 कलर ऑप्शन
5 वर्षांची अनलिमिटेड किमी वॉरंटी, 5 वर्षांचा रोड-साइड असिस्टेंस, 5 वर्षांसाठी लेबर-फ्री सर्व्हिस पॅकेज
भारतात 41000 रुपये टोकनवर या कारचे प्री-बुकिंग सुरू