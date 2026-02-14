MG मोटर लाँच करत आहे त्यांची सर्वात दमदार SUV

Automobile

14 February 2026

Author: Ved Barve

जबरदस्त लुक, स्मार्ट फीचर्स,  सॉलीड पॉवर व अपडेटेड सेफ्टी

SUV चा बादशाह

Picture Credit: Pinterest

ही आहे MG MAJESTOR एसयुव्ही  पाहुया या कारचे सॉलिड फिचर्स

MG MAJESTOR

2.0 लीटर ट्विन टर्बो डीझेल इंजिन, 8 स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, मोजेक मॅट्रिक्स कॉम्बिनेशन ग्रिल, अपराइट बोनेट

फिचर्स

ड्रॅगन आईज लाईट्स, स्प्लिट हेडलँप्स, कनेक्टेड एलईडी टॅललँम्प, 19 इंचाचे अलॉय व्हील्स

डव्हान्स फिचर्स

ब्लॅक थीमसह लेदर ट्रिम्स,  एक स्लीक सेंटर कंसोल, ड्रायव्हरसाठी मसाज  फंक्शनसह सीट

प्रीमियम इंटीरियर

12.3 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, दोन वायरलेस चार्जर सेटअप, अँड्रॉइड व ॲपल कारप्ले सपोर्ट, 12-स्पीकर JBL  साउंड सिस्टीम

स्मार्ट फिचर्स

ब्लॅक ऐश, ब्लॅक मेटल, पर्ल व्हाईट आणि काँक्रीट ग्रे- 4 कलर ऑप्शन

क्लासिक कलर्स

5 वर्षांची अनलिमिटेड किमी वॉरंटी,  5 वर्षांचा रोड-साइड असिस्टेंस,  5 वर्षांसाठी लेबर-फ्री  सर्व्हिस पॅकेज

सर्व्हिस पॅकेज

भारतात 41000 रुपये टोकनवर  या कारचे प्री-बुकिंग सुरू

प्री-बुकिंग

चांगल्या मायलेज देणाऱ्या पैसा वसूल बाईक्स

पुढे वाचा