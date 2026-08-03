दररोजच्या प्रवासासाठी जास्त मायलेज देणारी बाईक शोधत आहात? 2026 मधील टॉप मायलेज बाइक्स जाणून घ्या.
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किंमत: ₹76,000 पासून* मायलेज: 70 kmpl पर्यंत माहिती: कमी देखभाल खर्च आणि विश्वासार्ह इंजिनमुळे सर्वाधिक लोकप्रिय कम्युटर बाईक.
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किंमत: ₹82,000 पासून* मायलेज: 68 kmpl पर्यंत माहिती: स्पोर्टी लूक, डिजिटल डिस्प्ले आणि दमदार 125cc इंजिन
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किंमत: ₹91,000 पासून* मायलेज: 66 kmpl पर्यंत माहिती: स्पोर्टी डिझाइन आणि ABS सह 125cc सेगमेंटमधील लोकप्रिय पर्याय.
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किंमत: ₹81,000 पासून* मायलेज: 65 kmpl पर्यंत माहिती: स्मूथ इंजिन, आरामदायी राइड आणि विश्वासार्ह परफॉर्मन्स.
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किंमत: ₹91,000 पासून* मायलेज: 60 kmpl पर्यंत माहिती: स्टायलिश डिझाइन आणि तरुणांसाठी दमदार 125cc बाईक.
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किंमत: ₹86,000 पासून* मायलेज: 65 kmpl पर्यंत माहिती: LED हेडलॅम्प, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी आणि आरामदायी राइड.
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किंमत: ₹80,000 पासून* मायलेज: 65 kmpl पर्यंत माहिती: आकर्षक डिझाइन, OBD2B इंजिन आणि दैनंदिन वापरासाठी योग्य.
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सर्वाधिक मायलेज: Hero Splendor Plus स्टायलिश पर्याय: TVS Raider 125 स्पोर्टी लूक: Hero Xtreme 125R प्रीमियम कम्युटर: Honda Shine 125
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