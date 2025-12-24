या कारचे 24 तासांच्या आतच विकले गेले सगळे युनिट्स 

भारतीय ऑटो बाजार म्हणजे व्यापाराची सुवर्णसंधी.
Image Source: Pinterest
याच संधीचे सोने करण्यासाठी अनेक विदेशी ऑटो कंपन्या भारतात दमदार कार ऑफर करत असतात.
अशाच एका कारला भारतीयांनी दमदार प्रतिसाद दिला आहे.
BMW AG च्या अंतर्गत भारतात आलेल्या ब्रिटिश लक्झरी कार Mini Cooper Convertible ला चांगला प्रतिसाद मिळाला.
भारतात 12 डिसेंबर लाँच झाल्यानंतर अवघ्या 24 तासात या कारचे सगळे युनिट्स विकले गेले.
या कारची किंमत 58 लाख रुपये (एक्स शोरुम) आहे.
58 लाख रुपये किमतीसह Mini Cooper Convertible भारतातील सर्वात स्वस्त कनवर्टिबल कार बनली आहे.