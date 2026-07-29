नवीन कार खरेदी करताना फक्त मायलेज किंवा फीचर्सच नाही, तर सुरक्षा देखील तितकीच महत्त्वाची आहे. पाहा ₹10 लाखांच्या आत उपलब्ध 5-Star Bharat NCAP कार्स.
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कमी बजेटमध्ये सुरक्षित सेडान शोधत असाल, तर Dzire हा उत्तम पर्याय आहे. आधुनिक सेफ्टी फीचर्स आणि 5-Star सुरक्षा रेटिंगमुळे ती कुटुंबासाठी योग्य ठरते. अंदाजे ऑन-रोड: ₹7.8–9.9 लाख
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प्रीमियम हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये Altroz मजबूत बॉडी, आरामदायी केबिन आणि उत्कृष्ट सुरक्षा यासाठी ओळखली जाते. अंदाजे ऑन-रोड: ₹7.9–9.8 लाख
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शहरातील वापर आणि कौटुंबिक प्रवासासाठी Amaze ही विश्वासार्ह सेडान आहे. सुरक्षितता आणि आराम यांचा उत्तम समतोल यात मिळतो. अंदाजे ऑन-रोड: ₹9.3–10.0 लाख
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कॉम्पॅक्ट SUV शोधणाऱ्यांसाठी XUV 3XO हा दमदार पर्याय आहे. प्रगत सेफ्टी टेक्नॉलॉजी आणि मजबूत स्ट्रक्चरमुळे ती सुरक्षित SUV म्हणून ओळखली जाते. अंदाजे ऑन-रोड: ₹9.2–10.8 लाख
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नवीन पिढीतील कॉम्पॅक्ट SUV म्हणून Kylaq ने सुरक्षा आणि आधुनिक फीचर्सचा चांगला मेळ साधला आहे. अंदाजे ऑन-रोड: ₹9.5–10.9 लाख
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उंच ड्रायव्हिंग पोझिशन, मजबूत बांधणी आणि 5-Star सुरक्षा रेटिंगमुळे Punch ही बजेट SUV खरेदीदारांची लोकप्रिय पसंती आहे. अंदाजे ऑन-रोड: ₹7.1–9.7 लाख
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सेडान आवडत असेल तर Dzire किंवा Amaze, हॅचबॅकसाठी Altroz आणि SUV पसंत असल्यास Punch, XUV 3XO किंवा Kylaq हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
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किंमत, मायलेज आणि फीचर्ससोबत Bharat NCAP सुरक्षा रेटिंग तपासणे विसरू नका. सुरक्षित कार हीच तुमच्या कुटुंबासाठी सर्वोत्तम गुंतवणूक ठरते.
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