कमी किंमत, जास्त सुरक्षा! 5-Star Bharat NCAP रेटिंग असलेल्या या कार्स पाहिल्यात का?

Automobile

29 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

नवीन कार खरेदी करताना फक्त मायलेज किंवा फीचर्सच नाही, तर सुरक्षा देखील तितकीच महत्त्वाची आहे. पाहा ₹10 लाखांच्या आत उपलब्ध 5-Star Bharat NCAP कार्स.

सुरक्षित कार घ्यायची आहे?

Picture Credit: pinterest

कमी बजेटमध्ये सुरक्षित सेडान शोधत असाल, तर Dzire हा उत्तम पर्याय आहे. आधुनिक सेफ्टी फीचर्स आणि 5-Star सुरक्षा रेटिंगमुळे ती कुटुंबासाठी योग्य ठरते. अंदाजे ऑन-रोड: ₹7.8–9.9 लाख

Maruti Suzuki Dzire

Picture Credit: pinterest

प्रीमियम हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये Altroz मजबूत बॉडी, आरामदायी केबिन आणि उत्कृष्ट सुरक्षा यासाठी ओळखली जाते. अंदाजे ऑन-रोड: ₹7.9–9.8 लाख

Tata Altroz

Picture Credit: pinterest

शहरातील वापर आणि कौटुंबिक प्रवासासाठी Amaze ही विश्वासार्ह सेडान आहे. सुरक्षितता आणि आराम यांचा उत्तम समतोल यात मिळतो. अंदाजे ऑन-रोड: ₹9.3–10.0 लाख

Honda Amaze

Picture Credit: pinterest

कॉम्पॅक्ट SUV शोधणाऱ्यांसाठी XUV 3XO हा दमदार पर्याय आहे. प्रगत सेफ्टी टेक्नॉलॉजी आणि मजबूत स्ट्रक्चरमुळे ती सुरक्षित SUV म्हणून ओळखली जाते. अंदाजे ऑन-रोड: ₹9.2–10.8 लाख

Mahindra XUV 3XO

Picture Credit: pinterest

नवीन पिढीतील कॉम्पॅक्ट SUV म्हणून Kylaq ने सुरक्षा आणि आधुनिक फीचर्सचा चांगला मेळ साधला आहे. अंदाजे ऑन-रोड: ₹9.5–10.9 लाख

Skoda Kylaq

Picture Credit: pinterest

उंच ड्रायव्हिंग पोझिशन, मजबूत बांधणी आणि 5-Star सुरक्षा रेटिंगमुळे Punch ही बजेट SUV खरेदीदारांची लोकप्रिय पसंती आहे. अंदाजे ऑन-रोड: ₹7.1–9.7 लाख

Tata Punch

Picture Credit: pinterest

सेडान आवडत असेल तर Dzire किंवा Amaze, हॅचबॅकसाठी Altroz आणि SUV पसंत असल्यास Punch, XUV 3XO किंवा Kylaq हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

तुमच्यासाठी कोणती योग्य?

Picture Credit: pinterest

किंमत, मायलेज आणि फीचर्ससोबत Bharat NCAP सुरक्षा रेटिंग तपासणे विसरू नका. सुरक्षित कार हीच तुमच्या कुटुंबासाठी सर्वोत्तम गुंतवणूक ठरते.

कार खरेदीपूर्वी हे लक्षात ठेवा

Picture Credit: pinterest

Bajaj Pulsar RS200 चा लूक झाला आणखी धडाकेबाज! पाहा नवीन 3 कलर्स

 पुढे वाचा