बेसन-हळदसोबत मिसळा ‘हे’ 3 पदार्थ

30 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

बेसन + हळद का?

स्किन क्लीन, ब्राइट आणि ऑइल कंट्रोलसाठी बेस्ट कॉम्बिनेशन आहे.

दही

स्किन हायड्रेट ठेवते आणि टॅन कमी करण्यात मदत करते. यामुळे सॉफ्ट आणि स्मूद स्किन मिळते.

गुलाब पाणी

स्किन फ्रेश ठेवते. पोर्स टाइट करायला मदत करते आणि हलका कूलिंग इफेक्ट देते. 

मध नॅचरल मॉइश्चराझर आहे. यामुळे ग्लो वाढवतो. तसेच ड्रायस्किनसाठी परफेक्ट आहे.

मध

१ चमचा बेसन, चिमूटभर हळद आणि दही, मध किंवा गुलाब पाणी यापैकी एक मिसळा

कसे तयार कराल?

10 ते १५ मिनिटे लावा आणि हलक्या हाताने धुवा.

कसा वापराल?

आठवड्यात २-३ वेळा पुरेसे आहे.

किती वेळा वापराल?

जास्त हळद वापरु नका.

लक्षात ठेवा

नैसर्गिक पद्धतीने मिळवा ग्लोईंग स्किन. पण, त्याआधी पॅच टेस्ट नक्की करा. 

पॅच टेस्ट 

