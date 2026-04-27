मोहिनी एकादशीला तुळशीचे करा हे उपाय

27 April 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

मोहिनी एकादशी 2026

हिंदू धर्मात मोहिनी एकादशीला विशेष महत्त्व आहे. 

एकादशीचे व्रत भगवान विष्णूंना समर्पित आहे आणि या दिवशी पूजा अर्चना करण्याला विशेष महत्त्व आहे.

27 एप्रिल रोजी मोहिनी एकादशी आहे. या दिवशी व्रत पाळल्याने वैकुंठ धामात संकटे दूर होतात आणि मुक्ती मिळते.

मोहिनी एकादशीला तुळशीची पूजा करण्याची प्रथा आहे. कारण तुळशीला देवी लक्ष्मीचे रुप मानले जाते

मोहिनी एकादशीला तुळशीच्या संबंधित काही उपाय केल्याने सुख समृद्धी प्राप्त होते

मोहिनी एकादशीला सकाळी तुळशीच्या रोपाला पाणी अर्पण करा आणि तुपाचा दिवा लावल्याने सकारात्मक ऊर्जा वाढू शकते.

एकादशीच्या दिवशी देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद मिळविण्यासाठी संध्याकाळच्या वेळी तुळशीजवळ तुपाचा दिवा लावणे शुभ मानले जाते.

मोहिनी एकादशीला भगवान विष्णूंसमोर तुळशीच्या बिया अर्पण करा. यामुळे पुण्य लाभते असे म्हटले जाते.

एकादशीला तुळस सजवा आणि 11 किंवा 21 वेळा तुळशीला प्रदक्षिणा घालावी.

