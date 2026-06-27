'ही' गाडी ठरली सुपरहिट;  एकही Competitor नाही!

Automobile

27 June, 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

कोणती आहे ही गाडी?

आजकालच्या जमान्यात अनेक बाईक्स मार्केटमध्ये आल्या आहेत. पण, त्यातील अशी एकच आहे जी शेर होऊन जाते. 

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ही गाडी ठरली सुपरहिट

TVS ची मोपेड्स ही सर्वात सुपरहिट गाडी ठरली आहे.

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मोपेडचा खरा राजा

TVS एक्सएल १०० तिसऱ्या क्रमांकावर असून मे महिन्यात त्याचे ४८,५६९ युनिट्स विकले गेले.

Picture Credit: Pinterest

तर मागील महिन्यात ४२,२४६ युनिट्सची विक्री झाली होती.

एप्रिलची विक्री

Picture Credit: Pinterest

दर महिन्याला अंदाजे ४० ते ४५ हजार लोक ही मोपेड खरेदी करत आहेत. बाजारात या मोपेडला थेट स्पर्धा नाही.

हजारोच्या संख्येने विक्री

Picture Credit: Pinterest

TVS एक्सएल १०० अनेक व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे. या मोपेडची किंमत एक्स शोरुम ४८,२५० पासून सुरु होते आणि ६१८६० पर्यंत जाते.

किंमत 

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मोपेड अनेक रंगांच्या पर्यायांमध्ये खरेदी करु शकता.

विविध रंग उपलब्ध

Picture Credit: Pinterest

ही मोपेड अलॉय व्हील्स, एलईडी हेडलॅम्प्स, ट्यूबलेस टायर्स आणि इतर अनेक फीचर्ससह उपलब्ध.

अनेक रंग

Picture Credit: Pinterest

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