जगातली सर्वात महाग क्रिकेट बॅट कोणती आहे?

जगातली सर्वात महाग क्रिकेट बॅट ऑस्ट्रेलियातला महान खेळाडू डॉन ब्रॅडमनशी संबंधित आहे.
ब्रॅडमनने या क्रिकेट बॅटचा वापर 1934 मध्ये आशियाई सीरीजमध्ये तिसरे शतक आणि हेंडिग्लेमध्ये 304 रणांची उल्लेखनीय खेळी खेळण्यासाठी केला होता.
या बॅटचा 2021 मध्ये लिलाव केला होता.
या बॅटला लिलावामध्ये 1.9 कोटी रुपयांना खरेदी केले होते.
भारताचे माजी कॅप्टन एम.एस.धोनी यांनी 2011 च्या विश्वचषकांच्या अंतिम फेरीत, ज्या बॅटने सिक्स मारला तीसुद्धा जगातल्या सर्वात महाग बॅटमध्ये गणली जाते.
महेंद्रसिंग धोनी यांची ही बॅट 2011 मध्ये जवळजवळ 1.21 कोटी रुपयाच्या लिलावाने खरेदी केली होती.
तसेच सचिन तेंडुलकर आणि विराट कोहली यांची बॅटसुद्धा या लिलावाच्या लिस्टमध्ये सर्वोच्च स्थानी आहे.
