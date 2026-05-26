सर्वात महाग केशर कोणते आहे?

26 May 2026

Author: shreya deshmukh

किशोरला ‘लाल सोने’ असे म्हटले जाते, कारण हा जगातला सर्वात महाग मसाल्याचा पदार्थ आहे.

केशरचा वापर

ज्याचा वापर जेवण, औषध आणि सौंदर्य प्रसाधनांमध्ये केला जातो.

गुणवत्ता

पण केशरमध्ये अनेक प्रकार असतात, ज्यांची गुणवत्ता आणि किंमत वेगवेगळी असते.

सर्वात महाग ‘काश्मिरी मोगरा केशर’ आहे, ज्याची किंमत 2,50,000 ते 3,00,000 रुपयांदरम्यान आहे.

परदेशात या केशरची किंमत 5,00,000 प्रति किलो आहे.

या केशरमध्ये फक्त लाल भाग असतो, जो सर्वात शुद्ध आणि महाग असतो.

यानंतर इराणी सरगोल केशर आहे, ज्याचे उत्पादन सर्वाधिक होते. मात्र, या केशरला काश्मिरी केशरच्या तुलनेत कमी दर्जाचे मानले जाते.

