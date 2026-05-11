भारतामध्ये बाईकची सर्वाधिक विक्री होते. त्याचप्रमाणे त्याची चोरीही मोठ्या प्रमाणात होत असते.
हलकी, लोकप्रिय आणि सहज विकली जाणारी स्कूटर. ही काही सेकंदांत लॉक तोडून चोरी होऊ शकते.
स्पोर्टी लूक आणि सेकंड-हँड मार्केटमध्ये मोठी मागणी असणारी Pulsar 150 आणि 220 जास्त टार्गेट होतात.
Classic 350 चे पार्ट्स आणि रीसेल व्हॅल्यू खूप जास्त मिळते. म्हणून चोरीच्या घटनांमध्ये हीचे नाव असते.
भारतातील सर्वात जास्त चोरी होणाऱ्या कार्सपैकी एक. शहरांमध्ये याचा वापर अधिक केला जातो.
Hyundai Creta ही महागडे पार्ट्स आणि मोठी डिमांड असलेली गाडी आहे. ही चोरी करणाऱ्या गँग्समध्ये लोकप्रिय आहे.
काही राज्यांमध्ये सर्वाधिक चोरी करणाऱ्या गाड्यांमध्ये Mahindra Scorpio चे नाव असते. ही गुन्हेगारी करणाऱ्या टोळ्या देखील याचा वापर करतात.
GPS ट्रॅकर वापरा. हँडल लॉक करत जा. अंधार असणाऱ्या ठिकाणी गाडी पार्क करु नका. सीसीटीव्ही असलेल्या ठिकाणी वाहन पार्क करा.
