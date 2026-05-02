मोटोरोलाने भारतात Moto Buds 2 Plus हे नवीन ईअरबड्स लाँच केले आहेत.
कंपनीने लाँच केलेल्या या ट्रू वायरलेस स्टीरियो ईयरबड्समध्ये अनेक कमाल फीचर्स आहेत.
नव्या ईयरबड्सची किंमत भारतात 5,999 रुपयांपासून सुरु होते.
पॅन्टोन कूल व्हाइट आणि पॅन्टोन सिलुएट या दोन रंगात नवीन ईअरबड्स उपलब्ध आहेत.
8 मे रोजी दुपारी 12 वाजता या ईअरबड्सची विक्री सुरु होणार आहे.
बड्समध्ये ब्लूटूथ 6.0 चा सपोर्ट देण्यात आला आहे.
ऑडिओ शेअर, लो लॅटेन्सी गेमिंग मोड, वेअर डिटेक्शन आणि कस्टमाइजेबल टच कंट्रोल्स
एकदा चार्ज केल्यानंतर 8 तासांचा प्लेबॅक ऑफर केला जातो.
