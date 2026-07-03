मोटोरोला भारतात एक नवीन स्मार्टफोन लाँच करण्याची तयारी करत आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
कंपनीचा नवा Moto G77 Power भारतात 8 जुलै रोजी लाँच केला जाईल.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
आगामी स्मार्टफोनचे एक डेडिकेटेड लँडिंग पेज कंपनीच्या वेबसाईटवर जारी केले आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
भारतात हा स्मार्टफोन 30 हजार रुपयांहून कमी किंमतीत लाँच केला जाणार आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
स्मार्टफोन फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध असणार आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
आगामी स्मार्टफोनमध्ये 7,000mAh बॅटरी दिली जाऊ शकते.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
पॅन्टोन-क्युरेटेड रंगांमध्ये आणि व्हेगन लेदर फिनिशसह विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)
स्क्रीनच्या सुरक्षेसाठी, फोनला कॉर्निंग गोरिला ग्लास 7i चे संरक्षण देण्यात आले आहे.
(फोटो सौजन्य – Pinterest)