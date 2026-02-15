Motorola च्या या स्मार्टफोनवर जबरदस्त डिस्काऊंट उपलब्ध 

Science Technology

15 February 2026

Author:  हर्षदा जाधव

फ्लिपकार्ट सेलमध्ये Motorola G57 Power 5G अत्यंत कमी किंमतीत उपलब्ध आहे. 

फ्लिपकार्ट सेल

स्मार्टफोन व्हेरिअंट 

या स्मार्टफोनचे 6GB रॅम+ 128GB व्हेरिअंट 13,999 रुपयांत लाँच केले होते. 

मात्र आता फ्लिपकार्टवर हे स्मार्टफोन व्हेरिअंट अत्यंत कमी किंमतीत उपलब्ध आहे. 

स्मार्टफोन डिस्काऊंट

Motorola G57 Power 5G च्या खरेदीवर फ्लिपकार्ट 700 रुपयांचे फ्लॅट डिस्काऊंट ऑफर करत आहे. 

फ्लॅट डिस्काऊंट

डिस्काऊंटनंतर या स्मार्टफोनची किंमत 13,299 रुपये झाली आहे. 

स्मार्टफोनची किंमत

मोटोरोलाच्या या स्मार्टफोनमध्ये 6.72 इंच FHD+ LCD डिस्प्ले आहे. 

स्मार्टफोन डिस्प्ले 

डिव्हाईसमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1050 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस सपोर्ट आहे. 

पीक ब्राइटनेस

फोनमध्ये क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 6s Gen 4 प्रोसेसर आहे. 

स्मार्टफोन प्रोसेसर 

