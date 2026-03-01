मोटोरोला रेझर 60 अल्ट्राची किंमत घसरली 

Science Technology

1 March 2026

Author:  हर्षदा जाधव

मोटोरोला रेझर 60 अल्ट्रा 99,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आला होता. 

लाँच किंमत

डिस्काऊंट उपलब्ध

आता हा स्मार्टफोन 20 हजार रुपयांच्या डिस्काऊंटसह खरेदीची संधी मिळणार आहे. 

ऑफनंतर मोटोरोला रेझर 60 अल्ट्राची किंमत 79,999 रुपये झाली आहे. 

नवीन किंमत

ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म अ‍ॅमेझॉनवर ही डील उपलब्ध आहे. 

अ‍ॅमेझॉन डील 

याशिवाय कंपनी खास बँक कार्डवर 10,500 रुपयांपर्यंत एक्स्ट्रा बँक डिस्काऊंट देत आहे. 

बँक कार्ड ऑफर

या ऑफरनंतर ऑफनंतर मोटोरोला रेझर 60 अल्ट्राची किंमत 69,499 रुपये झाली आहे. 

मोटोरोला रेझर 60 अल्ट्रा

ग्राहक दर महिना 2,813 रुपये भरून ईएमआय पर्यायावर देखील स्मार्टफोन खरेदी करू शकतात. 

ईएमआय पर्याय

स्मार्टफोनच्या खरेदीवर एक्सचेंज ऑफर्स देखील उपलब्ध आहेत.

एक्सचेंज ऑफर्स

