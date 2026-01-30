Motorola Signature ची विक्री झाली सुरु

30 January 2026

Author:  हर्षदा जाधव

नुकत्याच लाँच करण्यात आलेल्या Motorola Signature ची विक्री सुरु झाली आहे. 

Motorola Signature

हा स्मार्टफोन तीन रॅम आणि स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. 

स्मार्टफोन व्हेरिअंट

व्हेरिअंटची किंमत

12GB+ 256GB व्हेरिअंटची किंमत 59,999 रुपये आहे.

कंपनी या डिव्हाईसच्या खरेदीवर 5 हजार रुपयांचे इंस्टंट बँक डिस्काऊंट ऑफर करत आहे. 

बँक डिस्काऊंट

तर स्मार्टफोनच्या खरेदीवर ग्राहकांना 5,000 रुपयांपर्यंत एक्सचेंज बोनस देखील मिळणार आहे. 

एक्सचेंज बोनस

काही मॉडेल्सच्या खरेदीवर कंपनी 7,500 रुपयांपर्यंत एक्सचेंज बोनस ऑफर करत आहे. 

फायद्याची ऑफर

कंपनी फोनसह 6,000 रुपयांचे पेप्लेक्सिटी प्रोचे 6 महीन्यांचे सब्सक्रिप्शन ऑफर करत आहे. 

ग्राहकांना फायदा 

16GB+ 512GB व्हेरिअंटची किंमत 64,999 रुपये आणि 16GB+ 1TB व्हेरिअंटची किंमत 69,999 रुपये आहे.

स्मार्टफोनची किंमत

