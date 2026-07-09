realme NARZO 100x 5G मध्ये 8,000mAh ची मोठी बॅटरी मिळणार आहे. दीर्घकाळ वापरासाठी कंपनीने "Non-Stop Power" वर भर दिला आहे.
Picture Credit: Realme
फोन 45W SUPERVOOC Fast Charging सपोर्ट करतो. त्यामुळे कमी वेळात चार्जिंग पूर्ण होण्यास मदत होते.
Picture Credit: Realme
फोनमध्ये 120Hz Refresh Rate असलेला Eye Comfort Display मिळतो. स्क्रोलिंग, गेमिंग आणि व्हिडिओ पाहण्याचा अनुभव अधिक स्मूथ होतो.
Picture Credit: Realme
फोनमध्ये MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर दिला जाणार आहे. दैनंदिन वापर, मल्टिटास्किंग आणि 5G कनेक्टिव्हिटीसाठी हा चिपसेट उपयुक्त ठरू शकतो.
Picture Credit: Realme
AI Camera Features आणि आकर्षक डिझाइनमुळे हा फोन दैनंदिन फोटोग्राफीसह स्टायलिश लूकही देतो.
Picture Credit: Realme
realme NARZO 100x 5G भारतात 15 जुलै 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता लॉन्च होणार आहे.
Picture Credit: Realme
हा स्मार्टफोन ₹15,000 ते ₹20,000 या किंमत श्रेणीत येण्याची अपेक्षा आहे. अधिकृत किंमत लॉन्चवेळी जाहीर केली जाईल.
Picture Credit: Realme