जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत राज्याच्या विविध भागात थंडी होती.
राज्याच्या बहुतांश भागात कमाल तापमान सरासरी ३० ते ३३ अंश सेल्सिअसपर्यंत गेले आहे.
भारतीय हवामान विभागानेही संपूर्ण महिनाभर तापमान सरासरीपेक्षा जास्तच राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला.
हिवाळ्यात प्रामुख्याने उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यामुळे राज्यात थंडी येते
राज्यभरात चांगली थंडी पडली होती. सध्या उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्याचा जोर कमी झाला आहे.
दुसरीकडे दक्षिणेकडून बाष्पयुक्त वारे राज्यात येत आहे. त्यामुळे कमाल तापमान सरासरीपेक्षा तीन ते चार अंश सेल्सिअसने वाढले आहे.
किमान तापमानात आणखी घसरण होणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.
वांद्रे, अंधेरी, जूहू, वर्सोवा आणि पश्चिम मुंबईत बुधवारी २०२६ मधील पहिली उष्णतेची लाट अनुभवायला मिळणार आहे.
दक्षिण मुंबईत दुपारी तापमान २९-३० अंशापर्यंत राहणार असून, रहिवाशांना उष्णतेचा इतका त्रास सहन करावा लागणार नाही.
