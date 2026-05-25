‘या' नद्यांमधून वाहत लाल पाणी

25 May 2026

Author: shreya deshmukh

लाल नद्या

जगामध्ये अशा अनेक नद्या आहेत, ज्याच पाणी दिसायला लाल आहे.

आयर्न ऑक्साईड

या नद्यांमध्ये आयर्न ऑक्साईडचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे हे पाणी लाल दिसून येते.

झाड

काही नद्यांमध्ये विशेष प्रकारचे झाडही असतात. ज्यामुळे हे पाणी लाल दिसते.

भारताच्या अरुणाचल प्रदेशातील लोहित नदीचा रंग लाल आहे, याला ‘रक्ताची नदी’ असे देखील म्हटले जाते.

रक्ताची नदी

अंबुबाची यात्रेच्या दरम्यान आसाममधली ब्रह्मपुत्रा नदी तीन दिवस लाल रंगाची दिसून येते.

ब्रह्मपुत्रा नदी

पेरूमधील पुकामायू नदीला ‘blood river’ म्हटले जाते.

blood river

सायबेरियाच्या लॉरील्स भागात वाहणारी ‘दलकन नदी’चे पाणी रक्तासारखे लाल असते.

दलकन नदी

