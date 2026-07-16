1950 च्या दशकात API Lambretta ही भारतात तयार होणाऱ्या पहिल्या स्कूटर्सपैकी एक ठरली. इटलीच्या Innocenti कंपनीच्या परवान्याखाली तिचे उत्पादन करण्यात आले.
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मजबूत बॉडी, आरामदायी सीट आणि विश्वासार्ह इंजिनमुळे API Lambretta ने भारतीय ग्राहकांची मने जिंकली.
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1960 च्या दशकात Bajaj Vespa भारतीय बाजारात दाखल झाली. परवडणारी किंमत आणि कमी देखभालीमुळे ती लोकप्रिय ठरली.
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1972 मध्ये लॉन्च झालेल्या Bajaj Chetak ने भारतीय स्कूटर बाजारात नवा अध्याय लिहिला. अनेक वर्षे ती कुटुंबांची पहिली पसंती राहिली.
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त्या काळात स्कूटर म्हणजे कुटुंबासाठी विश्वासार्ह वाहन मानले जात होते. कमी इंधन खर्च, मजबूत बांधणी आणि सोपी देखभाल ही तिची प्रमुख वैशिष्ट्ये होती.
Picture Credit: Pinterest
त्या काळात स्कूटर म्हणजे कुटुंबासाठी विश्वासार्ह वाहन मानले जात होते. कमी इंधन खर्च, मजबूत बांधणी आणि सोपी देखभाल ही तिची प्रमुख वैशिष्ट्ये होती.
Picture Credit: Pinterest
API Lambretta पासून Bajaj Chetak आणि आजच्या Electric Scooters पर्यंत भारतीय स्कूटर उद्योगाने मोठी प्रगती केली आहे.
Picture Credit: Pinterest
भारतातील स्कूटरचा इतिहास API Lambretta पासून सुरू झाला, तर Bajaj Chetak ने या सेगमेंटला घराघरात पोहोचवले. आज हा प्रवास आधुनिक इलेक्ट्रिक स्कूटर्सपर्यंत येऊन पोहोचला आहे.
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