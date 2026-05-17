चुकूनही ‘या’ फळांना कच्चे खाऊ नका.

17 May 2026

Author: shreya deshmukh

उंबर

कच्च्या उंबर फळामध्ये hypoglycin नावाचे विष असते. ज्यामुळे उल्टी आणि चक्कर येऊ शकते.

कैरी

कच्ची कैरी खाल्ल्यामुळे पोट दुखी आणि घसा खवखवू शकतो.

पेरू

कच्चा पेरू खाल्ल्यामुळे पोटासंबंधित विकार उद्भवू शकतात.

कच्ची अंजीर खाल्ल्याने त्वचा रोग होण्याची शक्यता वाढते.

अंजीर

कच्ची पपई खाल्ल्याने पोटदुखी आणि पाचनसंस्थेशी संबंधित विकार होऊ शकतात.

पपई

कच्चे फणस हे पचनाला जड असते.

फणस

तसेच कच्च्या सफरचंदाच्या बियांमध्ये अमिग्डालिन असते, जे आपल्या शरीरास हानिकारक असते.

