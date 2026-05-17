चुकूनही ‘या’ फळांना कच्चे खाऊ नका.

कच्च्या उंबर फळामध्ये hypoglycin नावाचे विष असते. ज्यामुळे उल्टी आणि चक्कर येऊ शकते.
कच्ची कैरी खाल्ल्यामुळे पोट दुखी आणि घसा खवखवू शकतो.
कच्चा पेरू खाल्ल्यामुळे पोटासंबंधित विकार उद्भवू शकतात.
कच्ची अंजीर खाल्ल्याने त्वचा रोग होण्याची शक्यता वाढते.
कच्ची पपई खाल्ल्याने पोटदुखी आणि पाचनसंस्थेशी संबंधित विकार होऊ शकतात.
कच्चे फणस हे पचनाला जड असते.
तसेच कच्च्या सफरचंदाच्या बियांमध्ये अमिग्डालिन असते, जे आपल्या शरीरास हानिकारक असते.
