गुगलवर सर्च करू नका या गोष्टी

Science Technology

17 June 2026

Author:  हर्षदा जाधव

बँकिंग माहिती

बँक अकाऊंट नंबर किंवा पासवर्डशी संबंधित कोणतीही माहिती गुगलवर सर्च करू नका.

Picture Credit:  pinterest

वैयक्तिक माहिती

आधार क्रमांक, पॅन क्रमांक किंवा कोणतेही वैयक्तिक डॉक्युमेंट्स गुगलवर सर्च करू नका.

Picture Credit:  pinterest

गेम्सचे क्रॅक्ड व्हर्जन

चित्रपट, सॉफ्टवेअर किंवा गेम्सचे क्रॅक्ड व्हर्जन गुगलवर सर्च केल्यास धोका निर्माण होऊ शकतो.

Picture Credit:  pinterest

गुगलवर कस्टमर केअर नंबर सर्च केल्यास फसवणूकीचे धोके जास्त असतात. 

कस्टमर केअर नंबर

Picture Credit:  pinterest

सायबर गुन्हेगार गुगलवर खोटे आणि बनवाट कस्टमर केअर नंबर अपलोड करतात.

सायबर गुन्हेगार

Picture Credit:  pinterest

फ्री रिचार्ज, फ्री गिफ्ट कार्ड, फ्री फॉलोवर्स अशा गोष्टी गुगलवर सर्च केल्यास स्कॅमचा धोका वाढतो. 

स्कॅमचा धोका

Picture Credit:  pinterest

स्वतःच्या आजारावरील उपाय कधीही गुगलवर सर्च करू नका. 

आजारावरील उपाय 

Picture Credit:  pinterest

बेकायदेशीर हॅकिंग, अकाउंट चोरी किंवा सायबर हल्ल्यांशी संबंधित माहिती गुगलवर सर्च करणं टाळा.

सायबर हल्ले

Picture Credit:  pinterest

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